كنز TV.. ثورة في تجربة التسوق عبر الفيديو

إعلان تحريري

أعلنت شركة كنز عن إطلاق ميزة جديدة مبتكرة تُعرف باسم كنز TV، والتي تدمج تجربة التسوق بالفيديو مباشرة داخل تطبيق كنز؛ وتهدف هذه الميزة إلى تحسين تجربة المستخدم من خلال تقديم محتوى جذاب مثل تقييمات المنتجات، وفيديوهات فتح الصناديق، وإعلانات العلامات التجارية، ومراجعات العملاء، مما يمنح المستخدمين تجربة مشابهة لتطبيق تيك توك، حيث يمكنهم الاستمتاع بمحتوى مفيد أثناء التسوق.

تحسين تجربة التسوق

تعتبر كنز TV خطوة استراتيجية نحو خلق بيئة تسوق تفاعلية، مما يساعد المستخدمين في اتخاذ قرارات شراء مستنيرة استنادًا إلى رؤى مدعومة بالفيديو؛ وبهذا الشكل لا تقتصر تجربة التسوق على عملية المعاملات فحسب، بل تتحول إلى رحلة تفاعلية ممتعة.

فوائد متعددة

بالنسبة لكنز تعزز هذه الميزة من قيمة العلامة التجارية للشركة من خلال تحويل التطبيق إلى مركز محتوى متميز، مما يميزها في سوق تنافسية؛ كما تعزز كنز TV من مستوى التفاعل والثقة بين الشركة وجمهورها، مما يؤدي إلى زيادة التحويلات والولاء.

بالنسبة للبائعين، توفر كنز TV منصة قوية للبائعين لعرض منتجاتهم بطريقة ديناميكية وجذابة؛ حيث يمكنهم من إظهار منتجاتهم في العمل، مما يسهل عليهم توصيل قيمتها وفوائدها بشكل فعال، وبالتالي تعزيز المبيعات ورفع مستوى الوعي بالعلامة التجارية.

بالنسبة للعملاء، تمنح كنز TV العملاء وصولًا إلى معلومات قيمة ونصائح من خبراء، مما يساعدهم على اتخاذ قرارات شراء مستنيرة، وتضيف محتويات الفيديو طبقة تعليمية لتجربة التسوق، مما يحولها إلى تجربة أكثر غنىً وإفادة.

خطوة استراتيجية

كنز تسعى لخلق اهتمام كبير بين المستثمرين والبائعين والجمهور العام، وتتماشى هذه الخطوة بسلاسة مع الأهداف الاستراتيجية لكنز؛ كما تعد بتعزيز وجودها في السوق بشكل ملحوظ.