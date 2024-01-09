رئيس "البورصة": الشركات الخاسرة لا يتم تقييدها في البورصة

كتبت -داليا الظنينى:

قال أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة إننا نشهد خلال الفترة الحالية منافسة مستمرة من البورصات في المنطقة، الأمر الذي يدفعنا للحفاظ على دورنا التنافسي.

وكشف "الشيخ"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي إم سي"، عن أسباب تأخر طرح الشركات في البورصة المصرية، مشيراً إلى ضرورة تجهيز الشركة واستيفاء شروط القيد في البورصة، على أن تكون البضائع جيدة، وأن تكون الشركة جاهزة من الناحية المالية.

وأوضح أن الحد الأدنى للقيد في السوق الرئيسي للبورصة وجود 300 مساهم، مؤكدًا أن الرقابة المالية تعتمد نشرة الطرح لأي شركة للتحقق من قيام كل طرف بدوره، منوهًا بأن الطرح بالبورصة طريقة سهلة للحصول على التمويل بدون أعباء الفوائد البنكية.

وأكد أن الشركات الخاسرة لا يتم تقييدها في البورصة، ومن الممكن أن يشتريها مستثمر استراتيجي، مشيرا إلى أن طرح الشركات الرابحة في البورصة أو بيعها لمستثمر استراتيجي يؤدي إلى التوسع في حجمها وتطويرها وإنتاجها، لأن القطاع الخاص يطرح بالبورصة شركات رابحة لتطوير إنتاجها وزيادة حجمها.

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