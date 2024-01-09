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الأوقاف: توزيع 13,5 طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية الأسبوع المقبل

11:02 م الثلاثاء 09 يناير 2024

وزارة الأوقاف

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كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، اليوم الثلاثاء، توزيع 13,5 طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية بـ6 محافظات، وذلك خلال الأسبوع المقبل.

وأوضحت الوزارة - في بيان - أن عملية التوزيع ستنطلق يوم الأحد القادم حتى الخميس، بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي والمحافظات المعنية، من خلال قوائم المستفيدين المُعدة بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي.

وأشار البيان إلى أنه سيتم التوزيع بمحافظات (الدقهلية والقليوبية والغربية والإسماعيلية وشمال سيناء وأسوان).

وزارة الأوقاف وزارة التضامن الاجتماعي الأسر الأولى بالرعاية

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