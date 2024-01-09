سمير فرج: صراع المنطقة في الفترة المقبلة سيكون على الغاز

كتبت -داليا الظنينى:

قال اللواء سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، إن 40 % من التجارة العالمية تمر عبر مضيق باب المندب الذي تسيطر عليه جماعة الحوثي في اليمن.

وأوضح المفكر الإستراتيجي أن الصراع في المنطقة خلال الفترة المقبلة سيكون على الغاز، مؤكدا أن غزة وإسرائيل ولبنان وسوريا ومصر وليبيا هي مناطق غنية بالغاز.

وأضاف فرج خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء: عدم انضمام مصر إلى تحالف أمريكا لمواجهة ضربات الحوثيين ليس تهميشًا لها، لأن الرئيس السيسي رفض كثيرا انضمام مصر لأي تحالف أو إقامة قواعد عسكرية رغم ما تم عرضه من أموال على مصر.

وأوضح، أن جيبوتي بها 6 قواعد عسكرية لأن موقعها مهم جدا في هذه المنطقة، لافتا إلى أن اتباع السفن التجارية طريق رأس الرجاء الصالح من شأنه أن يؤدي لارتفاع الأسعار بشكل كبير بسبب زيادة التكلفة للمرور من الطريق الجديد.

ولفت إلى أن موقع أكسيوس كشف عن شرط إسرائيل لعودة الفلسطينيين إلى شمال غزة مقابل الإفراج عن الرهائن لدى المقاومة الفلسطينية، موضحا أن هذا يستوجب شكر الرئيس السيسي.

وأكد المفكر الإستراتيجي، أن الرئيس السيسي شدد مرارا وتكرارا على رفض التهجير، موضحا أن شعبية الرئيس عبد الفتاح السيسي زادت بسبب موقفه من الحرب على قطاع غزة ورفض التهجير.

واستكمل: "اللي هيعتب حدود مصر هتتقطع رجله وقواتنا جاهزة لهذا، ومحور فيلادلفيا أرض فلسطينية وإن دخلت دبابات إسرائيلية في هذه المنطقة فإنها أرض فلسطينية، وما بيننا وبين إسرائيل هي معاهدة كامب ديفيد".

وتابع: الولايات المتحدة الأمريكية أعدت تقريرا في 2020 جاء فيه نفاد بترول الخليج بعد نحو 20 عامًا أما الغاز في منطقة شرق المتوسط يستمر حتى 50 عاما.

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