إعلان

BBC

بهاء أبوشقة يطالب باستراتيجية جديدة لتطوير التعليم الفنى

12:36 م الثلاثاء 09 يناير 2024

المستشار بهاء الدين أبو شقة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- نشأت علي:
طالب المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، الحكومة بإعداد استراتيجية واضحة بشأن تطوير التعليم الفنى ليواكب المستحدثات الجديدة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الثلاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة الطلب المقدم من النائب جميل حليم حبيب، وأكثر من 20 عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن المدارس التكنولوجية التطبيقية وبصفة خاصة، خطة التوسع في إنشائها، ونطاق توزيعها الجغرافي، خاصة وأن القائم منها حاليا متركز بنطاق القاهرة الكبرى، وآليات وضوابط التعاون مع المؤسسات الصناعية التابعة للدولة كشريك صناعي في إنشائها.
وقال أبو شقة، في كلمته: حقيقة الواقع أن موضوع اليوم له أهمية خاصة، لعدة أسباب أولها أنه يتعلق باستحقاق دستوري الذي ينص على التزام الدولة بتشجيع التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى والتوسع في أنواعه كافة ووفقا لمعايير الجودة العالمية وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

وأضاف أبو شقة، لابد ونحن نؤسس لجمهورية جديدة، أن نكون أمام استراتيجية واضحة يتبناها خبراء، لاسيما وأننا نكون أمام مستحدثات جديدة كل يوم.

بهاء أبو شقة تطوير التعليم الفنى مجلس الشيوخ

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الحكومة تناقش إجراءات مشروع استغلال المنطقة الاستثمارية بمطار "شرم الشيخ"

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* وزير التربية والتعليم يعلن عن نظام جديد للثانوية العامة
* بسبب شهادة 27%.. البنوك ترفع سعر الفائدة على القروض المضمنة إلى 24%
* ننشر القائمة الكاملة لأسماء الفائزين بجوائز ساويرس الثقافية
بعد استشهاد نجله.. "الدحدوح" لـ"مصراوي": "نعدكم أن نكون عند حسن ظنكم"