عالم أزهري يكشف عن عمل يغفر الذنوب مهما كثرت

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كشف الدكتور محمد نجيب أحد علماء الأزهر الشريف، عن عمل يغفر الذنوب مهما كثرت ولو وصلت لعنان السماء - على حد قوله - .

وقال نجيب في تصريحات لقناة الناس، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر المولى عز وجل في اليوم 70 مرة، مشيرا إلى أن الله سبحانه وتعالى امتدح طالب المغفرة.



وأضاف:"الناس اللي بتظلم نفسها أو ترتكب معصية وبعدها يذكروا الله تبارك وتعالى ويستغفروه تحدث عنهم القرآن الكريم في قوله تعالى (وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ)".

وتابع:"سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، غُفر له له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ورغم ذلك كان يستغفر الله تبارك وتعالى في اليوم ٧٠ مرة، والله سبحانه وتعالي قال في حديث قدسي: (يا ابنَ آدمَ ! إِنَّكَ ما دَعَوْتَنِي ورَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لكَ على ما كان فيكَ ولا أُبالِي يا ابنَ آدمَ ! لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنانَ السَّماءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لكَ ( ولا أُبالِي ( يا ابنَ آدمَ ! لَو اأَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الأرضِ خطَايا ثُمَّ لَقِيْتَني لاتُشْرِكْ بِيْ شَيْئًَا لأتيْتُكَ بِقِرَابِها مَغْفِرَةً)".