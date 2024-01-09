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BBC

حاكم دبي زاره بالمستشفى.. عمرو أديب يكشف تطورات الحالة الصحية لشقيقه

01:49 ص الثلاثاء 09 يناير 2024

عمرو أديب

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كتب- حسن مرسي:

كشف الإعلامي عمرو أديب، تطورات الحالة الصحية لشقيقه الكاتب الصحفي عماد الدين أديب الذي يرقد لتلقي العلاج في مستشفى راشد بمدينة دبي.

وقال أديب، خلال برنامجه "الحكاية" عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الاثنين، إن عماد أجرى صباح اليوم عملية جراحية في الشريان، وهي العملية الثانية خلال أربعة أيام، مشيرًا إلى أن شقيقه في حالة صحية جيدة في الوقت الحالي، وأنه يتماثل للشفاء.

وذكر أديب أن الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي، قد زار الإعلامي عماد الدين أديب في المستشفى قائلا: إمبارح عماد لقي الباب اتفتح ولقي الشيخ محمد بن راشد بيزوره ويتطمن عليه، ودي لفتة إنسانية عظيمة من حاكم دبي تجاه مواطن مصري.

عمرو أديب عماد الدين أديب مستشفى راشد الحكاية

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