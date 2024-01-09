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بالفيديو.. الأرصاد تحذر من ظاهرة تسيطر على طقس الأيام المقبلة

10:01 ص الثلاثاء 09 يناير 2024
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كتب- إسلام لطفي:

حذر الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار ونشاط الرياح التي يشهدها يوم الأربعاء المقبل.

وقال في تصريح خاص لـ"مصراوي"، إنَّ درجات الحرارة ستنخفض بقيم تصل إلى 3: 4 درجات بداية من يوم الأربعاء، بالإضافة إلى نشاط الرياح، ما يستوجب أخذ الحيطة والحذر من جانب المواطنين.

ونصح المواطنين المصابين بأمراض الصدر والجيوب الأنفية، الحذر من نشاط الرياح المثيرة للأتربة والرمال، حتى لا تؤثر عليهم.

الشتاء الطقس الأرصاد محمود القياتي درجات الحرارة

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