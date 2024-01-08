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ننشر قائمة الأسعار.. مصدر يكشف حقيقة زيادة تذاكر القطار الخفيف

11:25 ص الإثنين 08 يناير 2024

القطار الكهربائي الخفيف

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كتب- محمد نصار:

أكد مصدر مطلع بالشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عدم وجود أي زيادات في أسعار تذاكر واشتراكات القطار الكهربائي الخفيف "LRT"، المعروف باسم قطار العاصمة.

وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي، اليوم الاثنين، إن أسعار التذاكر والاشتراكات الخاصة بقطار العاصمة كما هي دون أي زيادة، وما تم زيادة أسعاره فقط هو مترو الأنفاق.

وأضاف المصدر، أنه بالنسبة لتذاكر القطار الكهربائي الخفيف "قطار العاصمة" حتى 3 محطات تكون بسعر 10 جنيهات، في حين يبلغ سعر التذكرة حتى 7 محطات 15 جنيهًا، و20 جنيهًا لأكثر من 7 محطات.

وحول أسعار الاشتراكات، أوضح المصدر، أن الاشتراك الشهري لقطار العاصمة حتى 3 محطات بسعر 300 جنيه، والاشتراك الشهري حتى 7 محطات بسعر 500 جنيه، والاشتراك الشهري لأكثر من 7 محطات بسعر 600 جنيه.

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