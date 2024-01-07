كتب- محمد نصار:

كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، موعد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع.

وقال الفيومي، في تصريحات لمصراوي، إن قانون التصالح الجديد حدد موعد إصدار اللائحة التنفيذية في خلال 3 أشهر، لكنهم يتواصلون مع الحكومة من أجل إنجاز اللائحة وإصدارها قبل 18 مارس 2024

وأضاف رئيس لجنة الإسكان، أن قانون التصالح الجديد سيعمل على حل الكثير من إشكاليات ملف التصالح وخاصة طلبات التصالح السابقة بجميع أنواعها سواء قائمة أو مرفوضة أو في مرحلة التظلمات.

وشدد النائب محمد عطية الفيومي، على أن مخالفات تغيير استخدام الجراجات لن يتم التصالح عليها، إلى جانب مخالفات السلامة الإنشائية.

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