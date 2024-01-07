بدءا من الغد.. لقاءات وأمسيات أدبية ضمن أنشطة ثقافة الفيوم

كتب- محمد شاكر

ينظم فرع ثقافة الفيوم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدم في إطار احتفالات وزارة الثقافة بالعام الجديد.

وتشهد مكتبة مطرطارس احتفالية ثقافية فنية الاثنين المقبل ٨ يناير، تتضمن محاضرة بعنوان "مصر أرض الأنبياء" بالتعاون مع مديرية أوقاف الفيوم، يلقيها الشيخ أسامة عيد شعبان، إلى جانب ورش فنية حول مظاهر الاحتفال بالعام الجديد، وذلك في تمام الحادية عشر صباحا.

في اليوم ذاته، تشهد مكتبة الطفل والشباب بسنورس محاضرة بعنوان "رحلة العائلة المقدسة" بالتعاون مع مديرية أوقاف الفيوم، يلقيها الشيخ عبد الغني محمد، وذلك في تمام العاشرة صباحا.

من جانب آخر، تعقد مكتبة الشواشنة الأربعاء 10 يناير محاضرة بعنوان "حق الفتيات الريفيات في التعليم"، بالوحدة الصحية بالشواشنة، تشارك بها الرائدة الريفية كوكب علي، في الحادية عشرة صباحا.

ويعقد نادي أدب اطسا أمسية أدبية فى ذكرى الشاعر صالح على جاد، مساء الخميس المقبل 11 يناير بنقابة المعلمين بإطسا، يشارك بها القاص عويس معوض رئيس نادي الأدب، والأدباء عصام الزهيري وأحمد عبد القوي، ويديرها القاص عيد رمضان كامل، وذلك في تمام السادسة مساء.

تقام الفعاليات بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وينظمها فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، ضمن أجندة فعاليات حافلة لقصور الثقافة هذا الأسبوع.