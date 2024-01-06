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BBC

وزير الشباب يكشف تفاصيل زيارة الرئيس السيسي لمعسكر المنتخب

11:57 م السبت 06 يناير 2024
  • عرض 6 صورة
    زيارة الرئيس السيسي لمعسكر المنتخب
  • عرض 6 صورة
    زيارة الرئيس السيسي لمعسكر المنتخب
  • عرض 6 صورة
    زيارة الرئيس السيسي لمعسكر المنتخب
  • عرض 6 صورة
    زيارة الرئيس السيسي لمعسكر المنتخب
  • عرض 6 صورة
    زيارة الرئيس السيسي لمعسكر المنتخب
  • عرض 6 صورة
    زيارة الرئيس السيسي لمعسكر المنتخب
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كتب- حسن مرسي:
كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمعسكر منتخب مصر بالمدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية شرف للاعبين.

وتابع صبحي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن مدينة مصر الأولمبية بها 22 منشأ رياضي على أعلى مستوى، مضيفًا: "ندعم المنتخب المصري لكرة القدم في بطولة الأمم الإفريقية 2024".

وأشار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إلى أن زيارة الرئيس السيسي لمعسكر المنتخب منحت طاقة قوية للاعبين، حيث كان بين أبنائه من لاعبي المنتخب القومي لكرة القدم، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه رسالة قوية للرياضيين في كل الألعاب خلال تواجده في المدينة الأولمبية اليوم.

وأوضح أن دعم الرئيس السيسي لعناصر المنتخب يحفز اللاعبين قبل بطولة أمم إفريقيا، موضحا أن معسكر المنتخب في المدينة الأولمبية منح اللاعبين طاقة إيجابية، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي وجه بضرورة الإهتمام بالمواهب الرياضية، ولاعبو المنتخب أهدوا الرئيس السيسي تيشيرت بتوقيعاتهم.

معسكر المنتخب منتخب مصر الرئيس السيسي مدينة مصر للألعاب

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