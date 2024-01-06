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الثلاثاء المقبل.. مصر للطيران تسير رحلة خاصة لنقل المنتخب إلى كوت ديفوار

03:26 م السبت 06 يناير 2024

شركة مصر للطيران

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كتب- محمد عبيد:

تسير شركة مصر للطيران، رحلة خاصة رقم "MS3900" من طراز "بوينج B737-800" إلى مطار أبيدجان بكوت ديفوار لنقل بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بكوت ديفوار في الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير المقبل.

وتقدم شركة مصر للطيران كل التسهيلات اللازمة لسفر المنتخب مباشرة إلى أبيدجان في رحلة تستغرق أكثر من 7 ساعات.

وكان تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، واطمئن على المنتخب الوطني لكرة القدم الذي يواصل تدريباته استعدادًا للمشاركة في البطولة، حيث طالب الرئيس المنتخب ببذل أقصى الجهد لإسعاد الجماهير المصرية.

شركة مصر للطيران مطار أبيدجان كأس الأمم الإفريقية الرئيس عبد الفتاح السيسي مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية المنتخب الوطني

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