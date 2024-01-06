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السيسي للاعبي منتخب مصر: نستحق الفوز بكأس الأمم الإفريقية أكثر من 7 مرات

02:01 م السبت 06 يناير 2024
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    الرئيس السيسي يتفقد تدريبات المنتخب باستاد المدينة الأولمبية (10)
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    محمد صلاح يهدي قميص منتخب مصر للرئيس السيسي
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    الرئيس السيسي يتفقد تدريبات المنتخب باستاد المدينة الأولمبية (1)
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    الرئيس السيسي يتفقد تدريبات المنتخب باستاد المدينة الأولمبية (12)
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    الرئيس السيسي يتفقد تدريبات المنتخب باستاد المدينة الأولمبية (13)
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    الرئيس السيسي يتفقد تدريبات المنتخب باستاد المدينة الأولمبية (7)
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    الرئيس السيسي يتفقد تدريبات المنتخب باستاد المدينة الأولمبية (6)
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    الرئيس السيسي يتفقد تدريبات المنتخب باستاد المدينة الأولمبية (8)
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    الرئيس السيسي يتفقد تدريبات المنتخب باستاد المدينة الأولمبية (9)
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    الرئيس السيسي يتفقد تدريبات المنتخب باستاد المدينة الأولمبية (11)
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    الرئيس السيسي يتفقد تدريبات المنتخب باستاد المدينة الأولمبية (3)
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    الرئيس السيسي يتفقد تدريبات المنتخب باستاد المدينة الأولمبية (5)
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    الرئيس السيسي يتفقد تدريبات المنتخب باستاد المدينة الأولمبية (4)
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    الرئيس السيسي يزور معسكر منتخب مصر (9)
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    الرئيس السيسي يزور معسكر منتخب مصر (4)
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    الرئيس السيسي يزور معسكر منتخب مصر (7)
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    الرئيس السيسي يتفقد تدريبات المنتخب باستاد المدينة الأولمبية (2)
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كتب- محمد نصار:

زار الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، تدريبات منتخب مصر استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية، بملاعب مدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال الرئيس السيسي، خلال حديثه إلى لاعبي المنتخب: إن منتخب مصر فاز ببطولة كأس الأمم الإفريقية 7 مرات ولكن مصر تستحق أن تفوز بها أكثر من ذلك.

وأضاف: في مصر من 2014 وحتى اليوم عملنا جهد كبير أوي في بناء بنية رياضية ضخمة في كل محافظة من محافظات مصر وليس فقط مدينة الألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الرئيس: عملنا برنامج لإعادة تأهيل مراكز الشباب على مستوى الجمهورية منهم في حياة كريمة أكثر من 1000 مركز شباب تم رفع كفائتهم، والمدينة الرياضية بها 22 منشأة طبقا للمعايير الأولمبية في كل لعبة، من السباحة والتنس والإسكواش، وغيرها.

وتابع أن الدولة تهتم أيضًا بالمحور الثاني وهو تجهيز من يمثل مصر في المسابقات الأولمبية وغيرها من البطولات الدولية في مختلف الرياضات.

وواصل رئيس الجمهورية: الموهبة مسؤولية للشخص نفسه ولبلده أيضًا، في حوالي 7 لاعبين محترفين في الأندية الأوروبية وده أمر يسعدني وأتمنى يكون عدد ضخم لأنه بيعكس إمكانيات شبابنا، التميز في منتخب مصر مسؤولية، لأنه يمثل مصر، ويجب بذل أقصى الجهد للحفاظ على الموهبة.

واختتم الرئيس السيسي حديثه، قائلًا: كرة القدم هي أكثر لعبة في العالم لها جماهيرية ومحبين وهذا يجعل تأثيرها كبير جدًا، مصر فازت بالبطولة دي "كأس الأمم الإفريقية" 7 مرات، ولكن تستحق أكتر من كده بكتير.

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