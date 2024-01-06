افتتاح مبنى إيرادات وتحكم الشيخ زايد التابع لكهرباء جنوب القاهرة

"شكر ووعد".. ماذا قال محمد صلاح للرئيس عبدالفتاح السيسي قبل كأس الأمم

كتب- محمد صلاح:

افتتح الدكتور مهندس خالد الدستاوي العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع والمهندس مدحت فودة رئيس مجلس إدارة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء مبنى الإدارة العامة لتحكم أكتوبر والشيخ زايد ومبنى الإدارة العامة لإيرادات الشيخ زايد.

وبحسب بيان، كان في استقبال القيادات فور وصولهم لفيف من قيادات شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

كما من المقرر أن يقوم الدستاوي وفودة بزيارة مركز الداتا سنتر وخدمة العملاء الذي تم تنفيذه على أعلى وأحدث المستويات.