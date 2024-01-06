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BBC

الأرصاد تحذر من طقس 72 ساعة مقبلة: أمطار وشبورة وارتفاع حرارة

12:34 م السبت 06 يناير 2024

طقس أرشيفية

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كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الاستقرار في الأحوال الجوية مستمرة خلال الـ 72 ساعة المقبلة، بسبب تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وأضافت منا غانم، لمصراوي، أن المرتفع الجوي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة وزيادة فترات سطوع أشعة الشمس والكتل الهوائية المؤثرة صحراوية، لذلك متوقع استمرار الارتفاعات الطفيفة في درجات الحرارة.

وتابعت: "تتراوح درجات الحرارة على القاهرة بين 22 و23 درجة، والمناطق الجنوبية بين 25 وحتى 29 درجة، والسواحل الشمالية 20 حتى 22 درجة، بينما درجات الحرارة الصغرى بين 12 و16 درجة على جميع الأنحاء".

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس يكون أكثر برودة مع بداية فترات الليل وحتى الساعات الأولى من الصباح الباكر حيث يتجاوز فرق درجات الحرارة الـ 10 درجات.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن ظاهرة الشبورة المائية تسيطر على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية في ساعات الصباح الباكر، وقد تكون كثيفة تصل لحد الضباب، وتتلاشى فور سطوع أشعة الشمس.

وعن فرص سقوط الأمطار، أشارت إلى أنها تكون خفيفة على السواحل الشمالية ولكنها غير مؤثرة.

طقس رياح أمطار شبورة الأرصاد الجوية درجات الحرارة الأحوال الجوية

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