من الرقص أثناء التلاوة لنسيان الآيات.. من هو الشيخ محمد حامد السلكاوي؟

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كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

أوقفت الإذاعة المصرية ونقابة القراء، خلال الساعات الماضية، القارئ الشيخ محمد حامد السلكاوي عن التلاوة لمدة أشهر، بسبب نسيان آيتين أثناء تلاوة قرآن الجمعة 29 ديسمبر 2023 بمسجد السلام بحي المناخ بمحافظة بورسعيد.

يأتي ذلك بعد عام، من إيقافه لمدة 12 شهرا في الـ 22 من ديسمبر عام 2022 بسبب مقطع الفيديو الذي تم تداوله للقارئ يؤدي حركات أثناء تلاوته للقرآن بأحد العزاءات، وصفتها نقابة القراء بأنها لا تليق بكتاب عز الله وجل.

وتصدر اسم الشيخ محمد حامد السلكاوي خلال الساعات الماضية مواقع البحث، بسبب خطأ قرآن الجمعة الماضية الذي حدث بمسجد السلام ببورسعيد بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والمحافظ اللواء عادل الغضبان.

واعتاد الشيخ محمد حامد السلكاوي على إثارة الجدل أثناء تلاوته للقرآن الكريم في العزاءات المختلفة، إذ يؤتي بحركات لا تليق بكتاب الله عز وجل، ما أدى إلى إيقافه أكثر من مرة.

ويرصد "مصراوي" أبرز المعلومات عن الشيخ محمد حامد السلكاوي، على النحو التالي:

- ولد في عام 1959 في قرية سلكا بمحافظة الدقهلية.

- أحد أشهر قراء القرآن الكريم، ومعتمد بالإذاعة والتلفزيون.

- السلكاوي له 3 أبناء، القارئ محمود محمد، والمبتهل أحمد محمد والتحق بالإذاعة عام 2016، والقارئ محمد محمد.

- اشتهر بانتشار مقاطع فيديو على مواقع التواصل يؤدي حركات غريبة أثناء التلاوة.

- في 22 ديسمبر 2022 تم تداول فيديو له يؤدي حركات راقصة أثناء تلاوة القرآن بأحد العزاءات.

- أوقفته نقابة القراء والإذاعة المصرية لمدة عام بعد التحقيق معه بسبب فيديو الرقص أثناء تلاوة القرآن الكريم.

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