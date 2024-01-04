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BBC

"الأرصاد" تعلن توقعات طقس عيد الميلاد 2024

10:00 ص الخميس 04 يناير 2024
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    الشبورة المائية الكثيفة
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    شبورة مائية
  • عرض 5 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 5 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 5 صورة
    شبورة مائية
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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة خلال يومي 6 و7 يناير، حيث يكون يوم الأحد المقبل الموافق 7 يناير إجازة رسمية بسبب عيد الميلاد.

وقالت الهيئة، يسود طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلاً على شمال الصعيد بارد على باقي الأنحاء.

وتابعت الهيئة: يوجد شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد".

وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة بين 22 و23 درجة، وتكون الصغرى 14 درجة، وتسجل الحرارة على المناطق الجنوبية بين 22 وحتى 29 درجة والصغرى 17.

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حالة الطقس شبورة مائية الطقس عيد الميلاد القاهرة الكبرى الهيئة العامة للأرصاد الجوية

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