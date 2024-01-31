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متحدث الحكومة: إعلان تفاصيل المفاوضات مع صندوق النقد حال التوصل لاتفاق

10:13 م الأربعاء 31 يناير 2024

صندوق النقد الدولي

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كتبت -داليا الظنيني:

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ما زالت جارية، مضيفًا:" نأمل خيرًا وسيتم إعلان كافة التفاصيل حال التوصل لاتفاق".

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" اليوم الأربعاء المذاع على شاشة "on"، :"لا داعي للقلق، سواء فيما يتعلق الوضع الاقتصادي أو مفاوضات الصندوق النقد الدولي وسيتم إعلان كافة التفاصيل".

وأوضح أن الحكومة لديها رؤية وعدة محاور تتحرك من خلالها لخفض تلك الأعباء، وتجاوز تلك المرحلةة من خلال جلب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الموارد اللازمة من التقد الأجنبي.

وأكد أن الدولة تعمل على هذا الأمر بطبيعة الحال، والحكومة تعمل بكل ما تستطيع، وبكل جهد لتوفير الموارد اللازمة.

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صندوق النقد الدولي المستشار محمد الحمصاني مجلس الوزراء خالد أبو بكر برنامج كل يوم

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