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إبراهيم عيسى: لا بد من تخصيص حصة عن الدستور أسبوعيا بالمدارس

09:56 م الأربعاء 31 يناير 2024

إبراهيم عيسى

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كتبت -داليا الظنينى:

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن كل مسئول في الدولة المصرية أقسم على تطبيق دستور مصر ولا يصح أن يخرج أحد ويتحدث عن أنه ضده أو ليس مع تطبيقه ولابد أن نحترمه ونطبقه على أرض الواقع.

وأوضح إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه علينا الانشغال في بعض الوقت بالدستور، ولا بد أن يكون في مدارسنا حصة عن الدستور كل أسبوع ومتداول بين الإعلاميين والإعلام ووسائل الإعلام، ويكون هناك تفكير من قبل مجلس النواب للجميع بالدستور سواء بشكل شهري أو كل شهرين.

وأضاف الاعلامي إبراهيم عيسى، أن مطالعة الدستور هي قراءة للواقع وإدراك أين نقف كدولة، موضحًا أن الدستور المصري هو الذي يظهر مكاننا بأننا نسير في الطريق الصحيح أو ليس في الطريق الصحيح.

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إبراهيم عيسى برنامج حديث القاهرة مجلس النواب الدستور المصري

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