إعلان

BBC

إلغاء رحلات "مصر للطيران" إلى مطاري برلين وفرانكفورت غدا

09:55 م الأربعاء 31 يناير 2024

شركة مصر للطيران

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

القاهرة - أ ش أ

قررت شركة مصر للطيران، إلغاء رحلاتها إلى مطاري برلين وفرانكفورت بألمانيا، غدا.

وقالت الشركة، في بيان صحفي، الأربعاء، إنه في ضوء التعليمات الواردة من سلطات مطارى برلين وفرانكفورت بألمانيا والتى تفيد بوجود إضراب في المطارين، غدا، وبناء على ذلك سيتم إلغاء رحلتي مصر للطيران رقم MS785/786 من وإلى مطار فرانكفورت، كما سيتم إلغاء رحلتي مصر للطيران رقم MS731/732 من وإلى مطار برلين وذلك يوم الخميس الأول فبراير.

هذا المحتوى من

Asha
شركة مصر للطيران برلين فرانكفورت ألمانيا

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إبراهيم عيسى: لا بد من تخصيص حصة عن الدستور أسبوعيا بالمدارس

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

عاجل - الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة أول اجتماع في 2024
عاجل - المركزي يصدر بيانا بشأن الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك
عاجل - بعد أكثر من عقد.. أردوغان يزور مصر 14 فبراير المقبل
أول ظهور لعبدالله السعيد داخل نادي الزمالك- (صورة)
قرار بإلغاء إعفاء الجهات الحكومية من الضرائب في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية
صندوق النقد الدولي: بعثتنا لا تزال تتفاوض مع السلطات المصرية
برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الإسكندرية
بعد قفزة كبيرة.. سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر بحلول تعاملات المساء
أمطار غزيرة وثلوج.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة