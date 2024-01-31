إلغاء رحلات "مصر للطيران" إلى مطاري برلين وفرانكفورت غدا

القاهرة - أ ش أ

قررت شركة مصر للطيران، إلغاء رحلاتها إلى مطاري برلين وفرانكفورت بألمانيا، غدا.

وقالت الشركة، في بيان صحفي، الأربعاء، إنه في ضوء التعليمات الواردة من سلطات مطارى برلين وفرانكفورت بألمانيا والتى تفيد بوجود إضراب في المطارين، غدا، وبناء على ذلك سيتم إلغاء رحلتي مصر للطيران رقم MS785/786 من وإلى مطار فرانكفورت، كما سيتم إلغاء رحلتي مصر للطيران رقم MS731/732 من وإلى مطار برلين وذلك يوم الخميس الأول فبراير.