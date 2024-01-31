وزيرة الهجرة تتفقد جناح الأزهر بمعرض الكتاب

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تفقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أركان جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55، وذلك على هامش مشاركتها، اليوم الأربعاء، في ندوة" دور الدولة في الحفاظ على الهوية والتبصير بأخطار الغزو الثقافي"، التي ناقشت مفاهيم الهوية الثقافية والوطنية وكيفية الحفاظ عليها، ومشكلات الغزو الثقافي، وكيفية حماية عقول الشباب.

وأكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الأزهر الشريف من خلال جناح الأزهر بمعرض الكتاب ، يثبت دوره المحوري في نشر العلم والتثقيف، ويحافظ على الهوية الوطنية والثقافية، لجمهور معرض الكتاب، ويعزز الجهود المشتركة بين الأزهر ووزارة الهجرة، لنشر الوعي والتثقيف والحفاظ على الهوية في المجتمع، خاصة بين الشباب والأطفال.

وقد عبرت السفيرة سها جندي، عن سعادتها بما رأته في أركان الفتوى، والطفل، والمخطوطات، وقطاع المعاهد، وجامعة الأزهر، بركن جناح الأزهر، وأشادت بالجهود المبذولة من قبل الأزهر الشريف وفضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وجميع القائمين على أركان جناح الأزهر الشريف، في نشر الفتوى الصحيحة، وإدخال السرور على زائري جناح الأزهر، والتوعية والتثقيف المجتمعي، كما أشادت بدور الأزهر في مجال الترميم والحفاظ على المخطوطات واللغة العربية، والآثار الإسلامية، والتراث الثقافي للبلاد.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام الثامن على التوالي- بجناحٍ خاصٍّ في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، في الفترة من 24 يناير الجاري حتى 6 فبراير 2024؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.