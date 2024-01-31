للتعاون وإنتاج سيارات كهربائية في مصر.. مدبولي يلتقي مسئولي "مرسيدس بنز"

كتب- محمد أبو بكر:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مسؤولي شركة "مرسيدس بنز إيجيبت"؛ لاستعراض فرص التعاون المُمكنة خلال المرحلة المقبلة في ظل تطلُع الشركة للتوسع في السوق المصرية والاستفادة من المزايا التي تمنحها إستراتيجية تنمية صناعة السيارات خاصة تصنيع السيارات الكهربائية.

وحضر الاجتماع، فرانك هارتمان، سفير ألمانيا لدى مصر، وجيرد بيترليش، الرئيس التنفيذي لشركة "مرسيدس بنز إيجيبت"، ويواكيم وولف، المدير المالي للشركة، و محسن إدريس، رئيس قطاع الشئون الخارجية وتطوير الأعمال بالشركة.

واستهل رئيس الوزراء، الاجتماع، بتأكيد اعتزازه بالتعاون القائم بين كل من مصر وألمانيا في العديد من المجالات، ودعمه استثمارات شركة "مرسيدس بنز" في مصر، وجميع الشركات الألمانية العاملة في السوق المصرية.

وأكد مدبولي، تقديره إلتزام الشركة بالاستثمار في مصر على مدار الأعوام الماضية، مُعربًا عن تطلعه لرؤية توسعات جديدة لـ"مرسيدس بنز" في مصر خلال الفترة المقبلة.

وقال، إن السوق المصرية تحظى الآن بفرص واعدة في مجال تصنيع السيارات؛ لما تمنحه إستراتيجية تنمية صناعة السيارات من حوافز عديدة، خاصة السيارات الكهربائية.

وأضاف رئيس الوزراء، في هذا الصدد، أنه يتطلع لقيام شركة مرسيدس خلال الفترة المقبلة بإنتاج أحد طرازاتها من السيارات الكهربائية هنا في مصر، مؤكدًا عمق العلاقات الإستراتيجية التي تربط القاهرة وبرلين، والتنسيق الجاري بين قيادتي البلدين بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي غضون ذلك، أكد فرانك هارتمان، السفير الألماني في مصر، التعاون الوثيق بين القيادة السياسية في البلدين على مختلف الأصعدة، مشيرًا في هذا الصدد إلى المكالمة الهاتفية التي جرت قبل يومين بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمستشار الألماني أولاف شولتز.

وأوضحت الحكومة، أن السفير الألماني تطرق إلى أن العديد من الشركات الألمانية العاملة في مصر لديها استعداد لتوسيع نطاق أعمالها في السوق المصرية، معربًا عن ثقته في قدرة الحكومة المصرية على تخطي التحديات الاقتصادية الحالية.

وبدوره، قال جيرد بيترليش، الرئيس التنفيذي لشركة "مرسيدس بنز إيجيبت"، إن الشركة تدرس التعاون مع مصر في مجال إنتاج السيارات الكهربائية، وأنها بدأت دراسة هذا الأمر.

وأضاف بيترليش: أنهم يتطلعون إلى مناقشة استراتيجية صناعة السيارات التي أطلقتها الحكومة المصرية؛ للتعرف عن قرب على الحوافز التي تمنحها لتصنيع السيارات الكهربائية.

وأوضح أن "مرسيدس بنز إيجيبت"، حرصت على مدار الفترة الماضية على استمرار عملياتها التشغيلية، ووظائف العاملين بها على الرغم من التحديات الاقتصادية الحالية، مؤكدًا تطلعه إلى التوسع في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.

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