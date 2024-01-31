لإقامة نادي رياضي ومشروعات خدمية.. 5 قرارات حكومية بتخصيص أراضي

كتب- محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، على تخصيص قطعة أرض ناحية مدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية، لصالح وزارة الشباب والرياضة؛ لاستخدامها في إقامة نادي دكرنس الرياضي، وذلك نقلا من الأراضي المخصصة لصندوق التنمية الحضرية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 71.77 فدان بناحية قرية "الرزيقات" مركز أرمنت بمحافظة الأقصر من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك لصالح المحافظة، لاستخدامها في إقامة مجمع تعليمي متكامل يتضمن جامعة خاصة ومدارس دولية خاصة لغات، وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة 114.12 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية "عجرود" بمحافظة السويس، وذلك لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول لاستخدامها في إقامة مستودعات تخزين للنفط الخام.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة 0.56 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز البياضية، بمحافظة الأقصر لصالح المحافظة، لاستخدامها في إقامة محطة مياه للشرب، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بنقل الإشراف الإداري على مساحة 17.59 فدان تقريبًا والمقام عليها ميناء السد العالي شرق، وذلك من محافظة أسوان إلى الهيئة العامة للنقل النهري.

كما وافق المجلس على نقل الإشراف الإداري على مساحة 3.56 فدان تقريبًا، والمقام عليها موقف سيارات الأقاليم بمحافظة أسوان، من الهيئة العامة للنقل النهري لصالح المحافظة.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 2.78 فدان تقريباً من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز ومدينة اسنا بمحافظة الاقصر، وذلك لصالح المحافظة، لاستخدامها في إقامة مجمع خدمات، وهو ما يأتي في إطار جهود الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.