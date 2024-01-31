إعلان

BBC

لإقامة نادي رياضي ومشروعات خدمية.. 5 قرارات حكومية بتخصيص أراضي

04:52 م الأربعاء 31 يناير 2024

الدكتور مصطفى مدبولي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، على تخصيص قطعة أرض ناحية مدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية، لصالح وزارة الشباب والرياضة؛ لاستخدامها في إقامة نادي دكرنس الرياضي، وذلك نقلا من الأراضي المخصصة لصندوق التنمية الحضرية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 71.77 فدان بناحية قرية "الرزيقات" مركز أرمنت بمحافظة الأقصر من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك لصالح المحافظة، لاستخدامها في إقامة مجمع تعليمي متكامل يتضمن جامعة خاصة ومدارس دولية خاصة لغات، وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة 114.12 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية "عجرود" بمحافظة السويس، وذلك لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول لاستخدامها في إقامة مستودعات تخزين للنفط الخام.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة 0.56 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز البياضية، بمحافظة الأقصر لصالح المحافظة، لاستخدامها في إقامة محطة مياه للشرب، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بنقل الإشراف الإداري على مساحة 17.59 فدان تقريبًا والمقام عليها ميناء السد العالي شرق، وذلك من محافظة أسوان إلى الهيئة العامة للنقل النهري.
كما وافق المجلس على نقل الإشراف الإداري على مساحة 3.56 فدان تقريبًا، والمقام عليها موقف سيارات الأقاليم بمحافظة أسوان، من الهيئة العامة للنقل النهري لصالح المحافظة.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 2.78 فدان تقريباً من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز ومدينة اسنا بمحافظة الاقصر، وذلك لصالح المحافظة، لاستخدامها في إقامة مجمع خدمات، وهو ما يأتي في إطار جهود الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

الدكتور مصطفي مدبولي مشروعات خدمية نادي رياضي تخصيص أراضي

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تفاصيل بروتوكول "الرعاية الصحية" للتدريب على إدارة وتشغيل المعامل الطبية والأشعة

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

أول ظهور لعبدالله السعيد داخل نادي الزمالك- (صورة)
قرار بإلغاء إعفاء الجهات الحكومية من الضرائب في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية
صندوق النقد الدولي: بعثتنا لا تزال تتفاوض مع السلطات المصرية
برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الإسكندرية
بعد قفزة كبيرة.. سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر بحلول تعاملات المساء
أمطار غزيرة وثلوج.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة