نجيب ساويرس عن تقييد حد السحب النقدي: "كده كل واحد هيحط فلوسه في بيته"

كتب- محمد عبد الناصر:

نشر رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، تدوينة عبر موقع "x"، بشأن إلزام البنك المركزي، في تعليمات للبنوك، بعدم وجود استثناءات للعملاء (سواء أفراد أو شركات) بتجاوزهم مبلغ الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي عن 150 ألف جنيه.

وقال ساويرس: "كده كل واحد هيحط فلوسه كده في بيته.. مش فاهم مين اللي بينصحهم".

وألزم البنك المركزي البنوك في تعليمات شفهية صادرة لهم أمس بعدم وجود استثناءات للعملاء "سواء أفراد أو شركات" بتجاوزهم مبلغ الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي عن 150 ألف جنيه من الفروع، ويتم الرجوع إلى قطاع الالتزام؛ للحصول على موافقة البنك المركزي المصري، وَفق ما أكده 3 مصادر مصرفية تحدث إليهم "مصراوي".

كانت التعليمات السابقة لا تشترط موافقة البنك المركزي عند سحب بعض العملاء أكثر من الحد الأقصى اليومي من فروع البنوك، وإنما تم تركها وَفق سلطة كل مدير فرع تحت مبدأ "اعرف عميلك".

وجاءت هذه التعليمات الشفهية للتأكيد على البنوك الالتزام بالحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي اليومي من حسابات الأفراد والشركات من فروع البنوك بمبلغ 150 ألف جنيه.