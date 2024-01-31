وكيل "خطة النواب" ينفعل على مسؤولي "الصحة" لهذا السبب

كتب- نشأت علي:

قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه على الرغم من بدء العمل بمستشفى طما المركزي منذ 7 سنوات من عام ٢٠١٧؛ فإنه لم يتم انتهاء العمل به حتى تاريخه، منتقدًا التأخر المبالغ فيه لإنجاز تلك المشروعات في ظل تغيرات التكلفة الإنشائية والزيادة المطردة في أسعار مواد البناء والأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية ومعاناة مئات الآلاف من المرضى من مواطني طما.

وأكد سالم أن عدم الانتهاء من الأعمال يؤكد أن هناك العديد من علامات الاستفهام، متسائلًا: هل الوزارة غير قادرة على الانتهاء من الأعمال لواحد من أهم المستشفيات الذي يخدم قطاعًا عريضًا من المواطنين، يبلغ عددهم تقريبًا 500 ألف نسمة؛ خصوصًا أن الوزير سبق وتعهد في يونيو ٢٠٢٢ بإنهاء الأعمال، وقام بسحب الأعمال في فبراير ٢٠٢٣، وإسنادها لشركة أخرى، وتعهد الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير هنا بلجنة الخطة والموازنة، أثناء مناقشة موازنة وزارة الصحة في مايو ٢٠٢٤، بانتهاء الأعمال قبل يونيو ٢٠٢٤، وأثناء زيارة الوزير لمحافظة سوهاج، وسؤالنا له عما تم من إنجاز، وأكد أنه سيتم الإسراع في التنفيذ.

وأضاف سالم أنه رغم كل تلك الوعود؛ فإن نسب تنفيذ الأعمال تقريبًا 55% فقط على مدار سبع سنوات بالكامل.

وأكد حسام أبو زيد، وكيل وزارة الصحة، أن الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات، سيقوم بزيارة قريبة للمستشفى لمتابعة الأعمال على الطبيعة. لينفعل عليه وكيل خطة النواب، مؤكدًا أننا لا نريد زيارات من مسؤولين، بل نريد سرعة الانتهاء من الأعمال؛ فقد زارنا الوزراء ومساعدوهم على مدار سنوات وأطلقوا عشرات التصريحات والتعهدات دون الالتزام بها أو الانتهاء من الأعمال، وما زال المواطنون يعانون عدمَ وجود الخدمة الطبية بطما .