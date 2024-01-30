أسامة كمال: مشهد مقتل فلسطينيين بمستشفى ابن سينا "فيلم سينما"

كتبت -داليا الظنينى:

استنكر الإعلامي أسامة كمال، مشاهد تنكر قوات خاصة من جيش الاحتلال ودخول مستشفى ابن سينا في جنين وقتل 3 شبان فلسطينين، مؤكدا أنها فضيحة كبيرة لإسرائيل تضاف لفضائحها المستمرة وهي جريمة حرب.

وأضاف كمال، خلال تقديم برنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي إم سي": أن جيش الاحتلال يدعي أن الشباب الذي تم قتلهم تابعون لكتائب القسام، مؤكدًا أن هذه المشاهد التي تم توثيقها من خلال كاميرا مراقبة بالمستشفى تعود لمسلسل إسرائيلي وهو مشهد سينمائي متكرر في عالم ليس به قانون.

وتابع: "إسرائيل عصابة وكيان مؤسس على الخوف عارفين حقيقتهم"، موضحًا أن هناك قوات خاصة إسرائيلية من المستعربين يخطفون شبابا من وسط مدينة بيت لحم، موضحا أن المستعربين "فرق الموت الإسرائيلية" ارتكبوا جريمة بشعة في 2023 قبل "طوفان الأقصى" وهذه الاعتداءات مسلسل مستمر منذ زمن طويل وهي فرق تتنكر للتسلل داخل الجماعات العربية.

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