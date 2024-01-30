"الأمور مستقرة".. الزراعة تكشف أسباب انتشار الجراد على الحدود المصرية

كتبت -داليا الظنينى :

علق أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية بوزراة الزراعة، على ظهور الجراد بجنوب محافظة البحر الأحمر، موضحا أن الجراد آفة طبيعية، والشتاء هو موعد ظهوره.

ولفت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن، المذاع على قناة الحدث اليوم، مساء الثلاثاء، إلى زيادة كمية الجراد هذا العام بسبب هطول الأمطار وتكوّن العشب الأخضر، موضحا أن هذه بيئة مناسبة لتكاثر الجراد في المنطقة الوسطى من إفريقيا التى تشمل السودان والصومال وإثيوبيا وإريتريا.

وأوضح أن الجراد يأتي مهاجرًا من دول أخرى ومع زيادة الأعداد ينتقل الجراد من منطقة إلى أخرى.

وأكد "رزق" أن هناك تراجعًا لجهود مكافحة الجراد في بعض الدول المجاورة، حيث بدأت بعض الأسراب الصغيرة الدخول إلى الحدود المصرية، مشيرا إلى أن رجال مكافحة الجراد الصحراوي تعاملوا مع هذا الموضوع وأصبحت الأمور مستقرة حتى الآن.

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