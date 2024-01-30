"مفيش حاجة اسمها تبليط الهرم".. زاهي حواس يعلق على المشروع المثير للجدل

كتبت -داليا الظنينى :

نفى الدكتور زاهي حواس، عالم الأثار، ما يجري تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن "تبليط هرم منكاورع"، بعد إعلان الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بدء دراسة مشروع إعادة كساء أو تغليف الهرم الأصغر بالجرانيت.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء: "مفيش حاجة اسمها تبليط الهرم، اللي طلع الكلام واحدة ست بتخرف ليس لها في العلم، مين يقدر يبلط الهرم؟!"، بحسب تعبيره.

وأوضح: أن أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، كان في إسبانيا عندما أعلن «وزيري» عن بدء دراسة مشروع إعادة كساء أو تغليف الهرم الأصغر بالجرانيت، قائلًا إنه عاد فورًا بعدها إلى القاهرة، وطالب بتشكيل لجنة عليا برئاسته لدراسة الأمر.

ورفض الإفصاح عن رأيه بشأن المشروع؛ إلا بعد صدور القرار الأخير عن اللجنة، موضحًا أن "الهرم الأصغر مبني من الحجر الجيري من الهضبة نفسها، ثم لجأ الملك منقرع لكساء وجهه بأحجار جرانيتية".

وحول آخر الجهود المبذولة لاستعادة حجر رشيد، ناشد المواطنين جمع 800 ألف توقيع على الوثيقة التي خصصها لهذا الغرض، من أجل الوصول إلى مليون صوت مؤثر لاستعادة الحجر.

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