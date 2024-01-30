قومي البحوث يطلق قافلة طبية مجانية للوحدة الصحية بالجيزة

القاهرة - أ ش أ:

أطلق المركز القومي للبحوث قافلة طبية مجانية للوحدة الصحية بمحافظة الجيزة، في إطار الدور الذي يقوم به المركز تجاه المجتمع في حل المشكلات المجتمعية خاصة بالقرى الأكثر فقرا واحتياجا لتخفيف الأعباء عن كاهلها، وذلك تحت رعاية الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز.

وقالت الدكتورة نبيلة عبد المقصود رئيسة لجنة التنمية المجتمعية و رئيسة القوافل الطبية في تصريح لها اليوم إن القافلة ضمت العديد من أطباء المركز المتميزين في التخصصات المختلفة،ورافقها مجموعة من العيادات المجهزة المتنقله الخاصة بالمركز التي يقوم الاطباء من خلالها بفحص المرضى.

وأضافت ان العيادات شملت عيادة الأمراض الباطنه وأمراض النساء و عيادة طب الفم و الأسنان،وقام الأطباء بالكشف على العديد من المرضي ،وتم صرف الأدويه اللازمة لهم مجانا من صيادلة المركز القومي للبحوث.