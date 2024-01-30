"لو دفعت فلوس بالخطأ".. كيفية استرداد قيمة فاتورة الكهرباء

كتب- محمد صلاح:

يكتشف بعض المواطنين في بعض الأحيان مستخدمو العدادات التقليدية، أنه تم محاسبتهم على فاتورة الكهرباء على أنها "تجارية" بدلًا من "سكني"، ويتساءلون عن كيفية استرجاع تلك الأموال التي تم دفعها حالة خطأ المحاسبة.

ويستعرض "مصراوى" الخطوات اللازمة، وفقًا لقسم الاشتراكات بالشؤون التجارية بهندسة التحرير بدر بقطاع السادات التابع لشركة توزيع كهرباء البحيرة.

خطوات استرداد الأموال التي تم دفعها حالة خطأ المحاسبة لفاتورة الكهرباء:

1- يتوجه المواطن صاحب الشكوى إلى الإدارة أو الهندسية التابع لها.

2- يقدم الإيصالات التي سددها لإثبات الشكوى.

3-بعد التأكد وإثبات صحة ما جاء في الشكوى يتم عمل تسوية دائنة للمبالغ التي سددها الشاكي.

4- تخصم المبالغ من الاستهلاك الحالي للشقة، وكأنها دفعة مقدمة..

الفرق بين العداد التقليدي وأبو كارت

وأضاف قسم الاشتراكات، أن العداد القديم يستمر في توصيل الكهرباء، حالة حدوث عطل فني فيه أو لا، لكن العداد الكودي "أبو كارت" يتوقف حال حدوث عطل فني أو حال نفاد الرصيد ولا يستأنف العمل إلا عند تصليح العطل أو تغيير العداد بشكل كامل أو شحن رصيد جديد حال نفاد الرصيد.