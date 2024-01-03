متناقضان في كل الأمور.. منى الشاذلي: "زوجي مش رومانسي"

كتب- محمد عبدالناصر:

كشفت الإعلامية منى الشاذلي، أنها تنتمي للطبقة المتوسطة، ووالديها من جيل الستينات.

وقالت: "عندي أمل وثقة في الله ومهما كان عندي شخابيط جوايا بس انا هشوف الحياة ملونة وبيضاء وفاتحة وليست سوداء، أنا إنسانة إيجابية مش سلبية".

وأكدت خلال لقائها مع الإعلامي أنس بوخش على قناته بيوتيوب: "الدنيا جزء منها المشاكل والصراعات، أكون بلهاء لو حلمت بحياة ما فيهاش مشاكل، وأنا مش هخترع دنيا على مزاجي عشان اكون مرتاحة".

وتابعت: "أنا ابنة الطبقة المتوسطة المصرية والدي ووالدتي من جيل الستينيات العظيم، وأبويا كان مهتم بتكويني وإن الجوهر أهم من المظهر، وأنا محبة لمحيطي وغير كارهة لأي شيء أو أي شخص"

ولفتت: "أبويا تطوع في المقاومة الشعبية وراح مدن القناة خلال حرب 56 لما حصل عدوان ثلاثي على مصر، واتعلمت منه الأخلاق وكان قمة الثقافة والمعرفة والأخلاق والبساطة".

وعن زواجها، قالت: "تعرفت على زوجي في إيطاليا، ورغم أننا متناقضان في كل الأمور خاصة أنه ليس شخص رومانسي إلا أن زواجنا استمر 25 عامًا".

وقالت الشاذلي:"من لم يعش قصة حب خسر الشغف الذي يكفي العالم، ولكن الحب شيء والحياة الزوجية أمر آخر حيث تحتاج إلى مجهود عاطفي وفكري".