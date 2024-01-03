سياسة الحكومة ورطتنا.. أمين "خطة النواب": زيادات الأسعار أمر غير منطقي

كتبت -داليا الظنيني:

أكد عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن السنة المالية تبدأ في 1 يوليو من كل عام وما يحدث من قرارات زيادات في الأسعار أمر غير منطقي وغير سياسي، موضحا أن السياسة غائبة عن الحكومة والدفاع عن القرارات يتم في أسوأ طرق التعبير.

وأضاف إمام، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي ابراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، الأربعاء، أن 80% من إيرادات الدولة مصدرها أموال الضرائب، موضحتا أن سياسات الحكومة ليست سياسية ولم تأخذ وقتها في النقاش، وكل الأرقام وكل المؤشرات المعلنة من الحكومة تتعرض للهبوط والصعود حسب مجريات الأسواق.

وأكمل":سياسات الحكومة دي ورطتنا واستمرارها يفقد الثقة وبيعمل حالة خلل وفي استمرار وتأكيد على نهجها وفي سوء كبير في الإدارة وتوفير الموارد"، موضحا أنه كان من داعمي برنامج الاصلاح الاقتصادي وسياسة التعويم عام 2016 ولكن الحكومة حادت عن الطريق.

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