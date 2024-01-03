مجلس النواب يوافق على تعديل قانون الأراضى الزراعية من حيث المبدأ

كتب- نشأت علي:

وافق أعضاء مجلس النواب من حيث المبدأ على تعديلات قانون الأراضي الصحراوية، وذلك خلال الجلسة العامة التي يرأسها المستشار دكتور حنفي جبالي.

وقال النائب عمرو درويش إن مصر التي وقفت أمام المخطط الحقيقي في العصر الحديث لتصفية المنطقة والقضية الفلسطينية، لا يمكن التشكيك في أنها ستهدد أمنها القومي بتملك الأراضي لغرض الاستثمار.

تابع درويش: مصر رئيسها حدد الخط الأحمر في ليبيا، ورفض التفريط في القضية الفلسطينية، وحدد سيناء كخط أحمر جديد، لا يجوز الحديث فيها عن تعديلات تشريعية تمس الأمن القومي المصري.

واختتم بأن القانون يوفر فرص العمل، يضع بيئة استثمارية في المجالات الصناعية والزراعية، الأمن القومي المصري خط أحمر، ولايمكن لأحد في أي جهة أن يقبل بالمساس بالأمن القومي المصري، علينا أن نكون حريصين على ماسوف يستقبله المواطن.