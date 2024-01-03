علامة فقدان الشهية.. 6 نصائح مهمة للحد من الإصابة بالتهابات الأذن
كتب- أحمد جمعة:
نشرت هيئة الدواء المصرية عددًا من النصائح للحد من خطر الإصابة بالتهابات الأذن والتي تمثل معاناة للكثيرين في العديد من الأوقات.
وبحسب منشور توعوي، تشمل تلك النصائح:
* تلقى اللقاحات: قد تساعد لقاحات الإنفلونزا الموسمية ولقاحات المكوَّرات الرئوية وغيرها من اللقاحات البكتيرية على منع التهابات الأذن.
* تغطية الفم والأنف عند العطس والسعال.
* الوقاية من نَزَلات البرد وغيرها من الأمراض عن طريق الاهتمام بالنظافة العامة وغسل اليدين جيداً وبشكل متكرر.
* عدم مشاركة أواني الطعام والشراب مع الآخرين.
* التوقف عن التدخين، والبعد عن أماكن التدخين والمدخنين؛ لتجنب التدخين السلبي.
* الرضاعة الطبيعية: حيث يحتوي لبن الأم على أجسامٍ مُضادَّة قد تُوفِّر الحماية من التِهابات الأُذن.
كما أشارت الهيئة إلى أعراض وعلامات الإصابة بالتهاب الأذن الوسطى، والتي على رأسها:
-ألم بالأذن، بالأخص عند الاستلقاء
-ضغط أو سحب على الأذن
-تصريف سائل من الأذن
-التهيُّج
-صعوبة في النوم
-صعوبة السمع أو الاستجابة للأصوات
-فقدان التوازن
-الصداع
-حُمَّى بدرجة حرارة ٣٨ درجة مئوية أو أكثر
-فقدان الشهية
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