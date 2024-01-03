علامة فقدان الشهية.. 6 نصائح مهمة للحد من الإصابة بالتهابات الأذن

كتب- أحمد جمعة:

نشرت هيئة الدواء المصرية عددًا من النصائح للحد من خطر الإصابة بالتهابات الأذن والتي تمثل معاناة للكثيرين في العديد من الأوقات.

وبحسب منشور توعوي، تشمل تلك النصائح:

* تلقى اللقاحات: قد تساعد لقاحات الإنفلونزا الموسمية ولقاحات المكوَّرات الرئوية وغيرها من اللقاحات البكتيرية على منع التهابات الأذن.

* تغطية الفم والأنف عند العطس والسعال.

* الوقاية من نَزَلات البرد وغيرها من الأمراض عن طريق الاهتمام بالنظافة العامة وغسل اليدين جيداً وبشكل متكرر.

* عدم مشاركة أواني الطعام والشراب مع الآخرين.

* التوقف عن التدخين، والبعد عن أماكن التدخين والمدخنين؛ لتجنب التدخين السلبي.

* الرضاعة الطبيعية: حيث يحتوي لبن الأم على أجسامٍ مُضادَّة قد تُوفِّر الحماية من التِهابات الأُذن.

كما أشارت الهيئة إلى أعراض وعلامات الإصابة بالتهاب الأذن الوسطى، والتي على رأسها:

-ألم بالأذن، بالأخص عند الاستلقاء

-ضغط أو سحب على الأذن

-تصريف سائل من الأذن

-التهيُّج

-صعوبة في النوم

-صعوبة السمع أو الاستجابة للأصوات

-فقدان التوازن

-الصداع

-حُمَّى بدرجة حرارة ٣٨ درجة مئوية أو أكثر

-فقدان الشهية