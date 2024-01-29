تحذير برلمانى لوزيرة الثقافة بسبب تراجع القوة الناعمة لمصر



كتب- نشأت علي:

قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه رغم صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء وحدة لحقوق الإنسان في كل وزارة، إلا أننا لم نسمع عن إنشاء تلك الوحدة بوزارة الثقافة، مشيرا إلي أن هناك فرق بين دور وحدة حقوق الإنسان وشكاوى حقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب طارق رضوان بشأن ضعف دور وزارة الثقافة في نشر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بقصور الثقافة الخاصة بالوزارة على مستوى الجمهورية وذلك لتوعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم.



وأضاف أبو العلا، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، نصت بوضوح علي محور التثقيف بحقوق الإنسان نفسه، حيث لابد من تنشأة الشباب علي تلك ثقافة حقوق الإنسان، وهو الأمر الذى يؤكد اهمية تنفيذ ذلك الالتزام الحكومى بإنشاء وحدة حقوق الإنسان بوزارة الثقافة.

وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أيضا أريد أن أسأل عن دور الوزارة في حقي وحقي ولادى في القراءة، وهل فكرت الوزارة في تلخيص الكتب ونشرها في فيدوهات عبر الإنترنت لتشجيع الأولاد الصغار علي الثقافة، لاسيما وأنهم لايفضلون القراءة مقارنة بمشاهدة الفيديوهات القصيرة.

وشدد أبو العلا علي ضرورة استغلال التطور الحالي والتفكير خارج الصندوق.

وتابع، أيضا بالنسبة للقوة الناعمة لمصر، أرى أنها تسلب حاليا من مصر، في ظل المنافسة الكبيرة، متسائلا عن دور المسرح والدراما والمهرجانات والاوبرا، في الحفاظ على قوتنا الناعمة.

وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب،: أين مهرجان القاهرة السينمائي من القوة الناعمة، محذرا من خطورة المنافسة وسلب تلك القوة الناعمة من مصر.

وعقب النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، بتأكيده علي أهمية إنشاء وحدة حقوق الإنسان بالوزارة، وألا يتم التهاون مع ذلك الأمر.

وبدورها ردت وزيرة الثقافة د نيفين الكيلانى، أن الوزارة قامت بالفعل بإعداد مشروع قرار لإنشاء الوحدة وكان الرد من جهاز التنظيم والإدارة بتوفير تمويل مالى لإنشاء الوحدة.

وبدوره عقب النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، بأن الأمر لا يحتاج سوى قرار من الوزيرة بإسناد عمل الوحدة للعاملين بالوزارة، دون الحاجة إلي توفير اعتماد مالى، وهو الأمر الذى تم تنفيذه في مختلف الوزارة الأخرى بموجب قرار من الوزير.

كما ردت الوزيرة، علي تحذير النائب أيمن أبو العلا بشأن القوة الناعمة لمصر، بأن من يذهب للعمل بالخارج لا يؤثر علي قوتنا الداخل، نظرا لأن الوزارة تقوم بتدريب وإعداد أجيال جديدة وتنمية واكتشاف مواهب فنية جديدة كل يوم.

وأشارت الوزيرة إلي أن الوزارة أنتجت ١٣ مسرحية جديدة في مسرح الدولة العام الماضي.

وعقب النائب أيمن أبو العلا، بضرورة تنمية موارد الوزارة بطرق خارج الصندوق.

وانتقدت النائبة أمل سلامة، عدم وجود دور لقصور الثقافة في الصعيد، موضحة عدم وجود أى فعاليات لتوعية المرأة في الصعيد.

وقالت لم يتم تنظيم أى ندوة في قرى الصعيد حول حقوق المرأة في الصعيد، متابعة قرى الصعيد فيها زواج قاصرات.