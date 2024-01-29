حصيلة 3 أيام.. 10 مرشحين لمنصب نقيب المحامين و182 آخرين لعضوية المجلس

كتب- إسلام لطفي:

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين، تلقيها خلال اليوم الثالث لفتح باب الترشح ملفين لمرشح على منصب النقيب العام و27 ملفًا لمرشحين على مناصب عضوية مجلس النقابة العامة، منهم (12) ملفا لمرشحين على محكمة استئناف القاهرة، و(3) ملفات لمرشح على محكمة استئناف المنصورة، و(3) ملفات لمرشحين على محكمة استئناف الإسكندرية، وملفين لمرشحين على محكمة استئناف أسيوط، وملف لمرشحين على محكمة استئناف الإسماعيلية، و(4) ملفات لمرشحين على محكمة استئناف طنطا، وملفين لمرشحين على مقاعد عضوية المجلس عن الإدارات القانونية.

ومن المقرر أن تواصل اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات تلقي ملفات المرشحين يوميًا حتى يوم الاربعاء الموافق 31/1/2024.

وعدد المرشحين على منصب النقيب العام، في ختام اليوم الثالث، وصل إلى 10 مرشحين، بينما وصل عدد المرشحين على مناصب العضوية 182 مرشحًا.