يربط مصر والعراق والأردن.. تفاصيل الخط العربي للنقل البري والبحري

كتب- محمد نصار:

تعول وزارة النقل على مد خطوط نقل برية وبحرية جديدة تربط مصر بدول الجوار من أجل تعزيز الاستفادة من شبكة الموانئ المصرية وموقعها الجغرافي المتميز في زيادة حركة التجارة ونمو الصادرات المصرية في مختلف المجالات.

ومن بين أهم هذه الخطوط التي نفذتها الدولة المصرية، الخط العربي للنقل البري والبحري، والذي يكتسب أهمية خاصة لعدة أسباب أبرزها أنه يربط بين مصر والعراق والأردن.

الخط العربي للنقل البري والبحري

- تم تشغيله بداية من الشهر الحالي.

- يربط مصر والعراق والأردن.

- يعد الأسرع في زمن الوصول والأقل تكلفة والأسهل في الإجراءات والفرص.

- يساهم في نقل بضائع تجارة الخليج والعراق والأردن إلى أوروبا وأمريكا مرورا بمصر، من خلال الربط بين موانئ العقبة ونويبع على خليج العقبة ومنها بريا عبر سيناء من خلال طريق (نويبع - طابا - النفق) ومنها إلى موانئ العريش وشرق بورسعيد ودمياط والإسكندرية الكبير وهو المسار الذي يمثل الجزء البري من ممر طابا العريش اللوجستي.

- يدعم تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات.