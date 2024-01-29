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متى تستخدم المضادات الحيوية؟.. هيئة الدواء توضح

11:45 ص الإثنين 29 يناير 2024

هيئة الدواء المصرية

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كتب- أحمد جمعة:

أكدت هيئة الدواء المصرية، أن المضادات الحيوية تستخدم لمعالجة العدوى الناتجة عن الإصابة البكتيرية فقط.

وأشارت الهيئة في منشور توعوي إلى أن المضادات الحيوية لا تستخدم لمعالجة الإصابات الناتجة عن الفيروسات، مثل: معظم التهابات الحلق، والسعال، ونزلات البرد، والإنفلونزا، أو التهاب الجيوب الأنفية الحاد.

ونصحت هيئة الدواء بعدم استعمال المضادات الحيوية في حالات البرد والأنفلونزا؛ مرجعة ذلك لكون سببها فيروسي، ولا يتأثر بالمضادات الحيوية.

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هيئة الدواء المصرية المضادات الحيوية معالجة العدوى الإصابة البكتيرية منشور توعوي

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