وزير فلسطيني: تعليق الدول الغربية المانحة لـ الأونروا تحريض إسرائيلي ليس جديدًا



كتب- حسن مرسي:

علق الدكتور أحمد المجلاني، وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، على تعليق دول غربية مانحة ووقف تمويلها لوكالة الأونروا، مؤكدا أنه جاء بتحريض إسرائيلي

وقال المجلاني، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء الأحد، إن تحريض إسرائيل ضد الأونروا والدعوة إلى تفتيتها ليس جديدًا، وتل أبيب تعلم أن القرار مرتبط بحق عودة اللاجئين إلى الأراضي الفلسطينية.

وأكمل وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني: "شاهدنا وعشنا تجربة إدارة ترامب والتي سعت لتفكيك الأونروا، لإنهاء حق العودة للاجئيين الفلسطينيين"، مشيرًا إلى أن تعليق خدمات الأونروا سوف ينعكس سلبا على كل المستفيدين من اللاجئين في كل من سوريا ولبنان والضفة الغربية وغيرها من الدول.

مرددا: "هناك مليون و400 ألف مواطن فلسطيني في قطاع غزة، مستفيد من خدمات الأونروا، بالإضافة إلى نحو 5 ملايين ونصف لاجئ، جزء منهم في الضفة الغربية والجزء الآخر في مناطق العمليات الأخرى".

واختتم: هذا التقليص يحدث مساسا بشبكة الأمن الغذائي والرعاية الصحية لمجتمع اللاجئين ليس فقط في غزة، لكن لكل المواطنين الفلسطينين في مناطق العمليات.