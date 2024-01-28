برلماني: تعديلات قانون القضاء العسكري تستهدف تكامل التشريعات المصرية

كتب- نشأت علي:

قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن التعديلات المقدمة بشأن قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 تمثل أهمية كبيرة، موضحًا أنها تتماشى مع دستور 2014 الذي نص على استقلالية القضاء وتوفير الضمانات اللازمة للمتقاضين.

جاء ذلك خلال كلمة الحصري بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.

وقال الحصري إن التعديلات المقدمة تأتي اتساقًا مع التعديلات الأخيرة التي أقرها المجلس بشأن قانون الإجراءات الجنائية، بهدف وجود تناسق وتكامل بين تشريعات الدولة المصرية وتحقيق العدالة مع كل المتقاضين.

وأعلن النائب موافقته على مشروع القانون، موجهًا الشكر للقوات المسلحة على حرصها على تقديم تلك التعديلات، لتوفير الضمانات اللازمة للمتقاضين.

ووجه الحصري تحية للقوات المسلحة المصرية على ما تقوم به من دور وطني في حماية وتأمين البلاد في ظل ما تواجهه المنطقة من صراعات.