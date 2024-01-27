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القوات المسلحة تنظم المؤتمر السنوي لقسم القلب بالتعاون مع الجمعية المصرية

09:10 م السبت 27 يناير 2024

الأكاديمية الطبية العسكرية

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كتب- محمد سامي:

نظمت الأكاديمية الطبية العسكرية المؤتمر السنوى لقسم القلب بالقوات المسلحة بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء المصريين والأجانب المتخصصين في مجال طب القلب بالقوات المسلحة والجامعات المصرية.

تضمن المؤتمر، عقد العديد من المحاضرات النظرية والعملية التي تستعرض أحدث التقنيات والطرق الطبية في مجال طب القلب والقسطرة التداخلية، وكذا تنظيم عدد من الجلسات العلمية التي تتناول آخر المستجدات التشخيصية والعلاجية لأمراض القلب، بهدف تبادل الخبرات الطبية ومناقشة أحدث الأبحاث والوسائل المختلفة للعلاج.

وقام الخبراء، بإجراء عدد من عمليات القسطرة التداخلية ونقلها بالبث المباشر من داخل وحدة القسطرة بمستشفى القلب التخصصى بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بكوبري القبة إلى قاعات المؤتمر وشرح خطواتها لتحقيق أقصى إستفادة ممكنة لأكبر عدد من الأطباء الحاضرين ونقل الخبرات الطبية لهم.

حضر فعاليات المؤتمر عدد من الخبراء والمتخصصين في مجال طب القلب بالقوات المسلحة والجامعات المصرية.

الأكاديمية الطبية العسكرية المؤتمر السنوى لقسم القلب بالقوات المسلحة الجمعية المصرية لأمراض القلب

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