القوات المسلحة تنظم المؤتمر السنوي لقسم القلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب

كتب- محمد سامي:

نظمت الأكاديمية الطبية العسكرية المؤتمر السنوي لقسم القلب بالقوات المسلحة بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب وبمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء المصريين والأجانب المتخصصين في مجال طب القلب بالقوات المسلحة والجامعات المصرية.

تضمن المؤتمر عقد العديد من المحاضرات النظرية والعملية التي تستعرض أحدث التقنيات والطرق الطبية في مجال طب القلب والقسطرة التداخلية، وتنظيم عدد من الجلسات العلمية التي تتناول آخر المستجدات التشخيصية والعلاجية لأمراض القلب، وذلك بهدف تبادل الخبرات الطبية ومناقشة أحدث الأبحاث والوسائل المختلفة للعلاج.

وأجرى الخبراء، عددًا من عمليات القسطرة التداخلية وتم نقلها بالبث المباشر من داخل وحدة القسطرة بمستشفى القلب التخصصي بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بكوبري القبة إلى قاعات المؤتمر وشرح خطواتها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لأكبر عدد من الأطباء الحاضرين ونقل الخبرات الطبية لهم.

حضر فعاليات المؤتمر، مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجال طب القلب بالقوات المسلحة والجامعات المصرية.