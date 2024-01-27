قطع وضعف المياه عن 9 مناطق بالقاهرة الاثنين المقبل

كتب- محمد نصار:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن عدد من المناطق وضعفها عن مناطق أخرى وذلك يوم الاثنين المقبل.

وقالت الشركة، في بيان، إن ذلك يأتي نظرًا لتحويل مسار خط المياه قطر 800 مم بميدان حدائق القبة لصالح أعمال الشركة الوطنية للطرق.



وأضافت أن هذا الأمر يترتب عليه، قطع الخدمة عن مناطق: (جامعة الأزهر - مساكن امتداد رمسيس 1 و2 - مساكن المهمات - مساكن إيديال والجبل الأخضر بطريق الأوتوستراد - منطقة استاد القاهرة - أرض المعارض - قاعة المؤتمرات - نادي الزهور)، وضعف المياه عن منطقة عمارات التوفيق.



وأوضحت أن قطع المياه يكون اعتبارا من الساعة العاشرة مساء يوم الاثنين 29-1-2024 وحتى الساعة السادسة صباح الثلاثاء 30-1-2024 ولمدة 8 ساعات.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.



وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس أب على رقم 01206665125.