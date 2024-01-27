الطقس الآن.. سحب ممطرة على القاهرة الكبرى ومناطق أخرى

كتب- محمد نصار:

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن صور الأقمار الصناعية تظهر عودة تأثر السحب الممطرة على مناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة.

وأضافت الأرصاد الجوية، في تنويه عبر حسابها على فيس بوك، قبل قليل، أن فرص الأمطار تظل قائمة على السواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن هذه السحب يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.



اقرأ أيضًا:

إيجار شقق "دار مصر" يرتفع إلى 8 آلاف جنيه.. و12 ألفًا للوحدات المفروشة



موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لمحدودي الدخل