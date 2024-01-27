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انطلاق فعاليات التدريب المصري الهندي المشترك "إعصار -2"

01:03 م السبت 27 يناير 2024

شعار القوات المسلحة

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كتب- محمد سامي:

انطلقت فعاليات التدريب المشترك المصري الهندي "إعصار -2"، بمشاركة عناصر من القوات الخاصة المصرية من الصاعقة والمظلات مع القوات الخاصة الهندية.

ويستمر التدريب، على مدار عدة أيام بميادين التدريب القتالي لقوات الصاعقة بجمهورية مصر العربية.

ويتضمن التدريب تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية البارزة لتبادل الخبرات والمهارات بين العناصر المشاركة من الجانبين.

ويأتي التدريب في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة المصرية مع نظرائها من الدول الشقيقة والصديقة.

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القوات المسلحة التدريب المصري الهندي المشترك الأنشطة التدريبية

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