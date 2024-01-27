معرض الكتاب يحتفي بمرور 100 عام على ميلاد مؤسس فرقة رضا مساء اليوم

كتب- محمد شاكر:

تحل الفنانة فريدة فهمي، نجمة فرقة رضا، ضيفة على الصالون الصالون الثقافي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في "بلازا 2"، في السادسة مساء اليوم السبت، بمناسبة مرور ١٠٠ عام على ميلاد المخرج على رضا مؤسس فرقة رضا للفنون الشعبية.

ويحضر اللقاء: المخرج الاستعراضي عادل عوض وبعض أبطال فرقة رضا.

والفنانة فريدة فهمى نجمة اللقاء انتهت مؤخرًا كتابة قصة حياتها في كتاب يسجل أهم محطات مشوارها الإنساني والفنى الطويل .

وانطلق معرض القاهرة الدولي للكتاب، منذ يوم الأربعاء الماضي ويستمر حتى يوم 6 فبراير المقبل، حيث شهد إقبالًا كثيفًا من المواطنين.