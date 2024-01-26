ريهام سعيد تكشف تفاصيل عملية التجميل الفاشلة.. والطبيب يرد بمقاضاتها - فيديو

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الإعلامية ريهام سعيد، تفاصيل عملية التجميل الفاشلة التي خضعت لها مؤخرا على يد طبيب لبناني.

وقالت ريهام سعيد في فيديو عبر صفحتها على "فيسبوك"، الجمعة:"ذهبت إلى طبيب تجميل منذ شهرين وهو من لبنان، وقام بملء منطقة تحت العين تحديدًا بحقن"فلير" واتكلكعت والخط لسه موجود، ولو الفلير اتشال من المنطقة دي هيكون مكانه حفرة كبيرة".

وأضافت:"نفس الأمر موجود بالناحية الأخرى من عيني، وأعالجها منذ شهرين عند طبيب من الـAUB، خاصة وان كان فيها "ورم" كبير في البداية، وعالجت حاجبي بعد ما حجمه كبر وكان شكلي شيطان، واضطرت إلى عمل "تاتو"، ومسح جزء من الحاجب".

وأوضحت:"أسافر مرة أخري للعلاج وليا عملية جراحية أخرى بعد اكتشافي وجود حرق في عيني أثناء العملية بشهادة جميع الأطباء وعندي فيديو بيقول كده، والأمر ده من 11 شهر، ورغم ذلك ما اتكلمتش".

وتابعت:" وشي بيتشد لفوق زي اليابانيين أما اجي اتكلم، على الرغم من إن الاتفاق قبل العملية كان مش هنيجي جنب منطقة العين خالص، إلا إن الدكتور قالي لازم ترفعي الخد عشان يمسك الجفن اللي تحت، واما هيحصل ارتخاء للجفن، ما كنتش محتاجة عملية خالص".

وتابعت ريهام سعيد:"باخد حقن شديدة حاليًا وبتعالج ودا مظهرهي الحالي بعد العلاج، ومش بقدر اتكلم بسبب عيني ومُصممة على محاسبة المخطئ".

لينك الفيديو:

من جانبه، رد الطبيب اللبناني نادر صعب، على ما ذكرته الإعلامية ريهام سعيد، واتهتمه بإجراء عملية فاشلة لها.

وقال في فيديو عبر صفحته على "فيسبوك"، إنه في أعقاب ما تم نشره مؤخرًا على إحدي القنوات التليفزونية وتبعها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تضمنته من أخبار كاذبة ومضللة عن الدكتور نادر صعب حول إجراء تجميلي وأخطاء طبية.

وأضاف "صعب"، في بيان عبر "فيسبوك"، أن ذلك يقتضي بالتنويه أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والتدابير اللازمة ضد كل من الإعلامية والمحطة التليفزيونية التي ظهرت بها، وأن كل من يقوم بالنشر والترويج لمثل هذه الأخبار التي لا أساس لها من الصحة سيتم ملاحقتهم قانونيًا.

وأوضح أنه بصدد رفع دعوي على الإعلامية في لبنان ومصر، وكل من يظهره التحقيق محرضًا كان أو شريكًا بالجرم، وذلك بتهمتي:

- المساس بالسمعة.

- التشهير وإلحاق الضرر.

وأشار، إلى أنه سيتم تسليم جميع الأدلة والإثباتات التي تنفي ادعاءاتها الباطلة للجهات المختصة للنظر فيها، وأنه على ثقة بصرامة وشفافية واستقلالية القضاء، وأن لا شئ يعلو فوق القانون.

لينك الفيديو: