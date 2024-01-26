بيت المسرح يستقبل إجازة نصف العام بـ ٧ عروض

كتب- محمد شاكر:

يستقبل البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، أجازة نصف العام ويقدم ٧ عروض مسرحية ابتداء من الخميس ٢٥ يناير .

حيث تقدم فرقة المسرح الكوميدي برئاسة الفنان ياسر الطوبجي، عرض "طيب وأمير" من إخراج محمد جبر، أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع ابتداء من غد الجمعة على مسرح ميامي بشارع طلعت حرب في تمام السابعة والنصف مساء، كما تقدم الفرقة أيضا عرض "يوم عاصم جدا" من إخراج عمرو حسان، على مسرح السلام بشارع القصر العيني أيام الجمعة والسبت والأحد، ابتداء من غد الجمعة في تمام السابعة مساء.

أما فرقة مسرح الغد برئاسة المخرج سامح مجاهد، فتستمر في تقديم عرض "النقطة العميا" من إخراج أحمد فؤاد، يوميا ماعدا الاثنين من كل أسبوع في تمام السابعة باستثناء الثلاثاء المقبل .

بينما تقدم فرقة مسرح الطليعة برئاسة المخرج عادل حسان، عرض "بيت روز" من إخراج محمود جمال حديني، وذلك ابتداء من الأحد المقبل ٢٨ يناير يوميا ماعدا الثلاثاء، في تمام السابعة مساء على قاعة صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة.

وللأطفال تقدم فرقة مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الدكتور أسامة محمد على، عرض "الليلة الكبيرة" من إخراج الراحل صلاح السقا، وذلك ابتداء من السوم الخميس في تمام السابعة مساء يوميا ماعدا الثلاثاء على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة .

كما تقدم فرقة المسرح القومي للأطفال برئاسة الفنان عادل الكومي، عرض " نور وعروسة البحور" من إخراج شادي الدالي، وذلك ابتداء من اليوم الخميس في تمام السابعة مساء يوميا ماعدا الثلاثاء على مسرح متروبول بالعتبة .

وانطلاقا من اهتمام وزارة الثقافة بأبنائنا من أصحاب الهمم، تقدم فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة عرض "كاندي كراش" من إخراج محمد متولي، ابتداء من الخميس ١ فبراير المقبل، يوميا في تمام الرابعة عصرا، ماعدا الاثنين والثلاثاء على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر.