معرض الكتاب 2024.. تعرف على الفعاليات الثقافية اليوم الخميس

كتب- محمد شاكر:

يفتح معرض القاهرة للكتاب أبوابه لاستقبال الجمهور في دورته الـ55، من الساعة العاشرة صباح اليوم الخميس، وحتى الساعة التاسعة مساءً.

تأتي هذه الدورة تحت شعار: "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتُقام فعالياته الثقافية في الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية.

جدول الفعاليات الثقافية اليوم بمعرض الكتاب

أشارت وزيرة الثقافة، إلى أن البرنامج الثقافي للدورة الـ55 للمعرض يجمع قامات ثقافية وفنية ومتخصصين من مصر والعالم خلال ندوات ثقافية ومؤتمرات تقام للمرة الأولى بالمعرض.

وحرصت اللجنة العليا للمعرض على مراعاة التنوع والتعددية الثقافية والفنية بالخطة البرامجية لفعاليات المعرض.

وتقام فعاليات البرنامج الثقافي خلال 7 قاعات عرض، تشهد طرح قضايا هادفة في كل المجالات، وتقام فعالياته بقاعات المعرض المتعددة، ويحتفي المعرض هذا العام بالعديد من المشروعات الثقافية الجديدة التي أطلقتها الهيئة المصرية العامة للكتاب، وهي: "ديوان الشعر المصري"، و"استعادة طه حسين"، و"حكايات النصر"، و"عقول" الموجهة إلى مخاطبة فئة الشباب الشريحة المصرية الواعدة، لإبراز أصحاب التجارب الرصينة في الفكر والأدب والعلوم الإنسانية.

واستحدث المعرض هذا العام، محورًا جديدًا بعنوان "مؤتمر اليوم الواحد"، يضم 6 مؤتمرات، منها: مؤتمر تقنيات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع جامعة مصر المعلوماتية، ومؤتمر الترجمة عن العربية - جسر للحضارة، بمشاركة وزارات الثقافة والأوقاف، ويشارك فيه عدد من المؤسسات المصرية والعربية، ومؤتمر "الملكية الفكرية.. حماية الإبداع في الجمهورية الجديدة"، ومؤتمر "طه حسين"، ومؤتمر "نازك الملائكة".

كما يشهد المعرض احتفالية الإصدار رقم 200 من سلسلة "رؤية" بالتعاون مع وزارة الأوقاف تحت عنوان رؤية جديدة للخطاب الديني في مصر.